4.333 unge er i dag medlem af LandboUngdom. Det stigende medlemstal skyldes ifølge foreningen selv, at de har gennemgået en gennemgribende forandring, skriver de i en pressemeddelelse..

- Vi har arbejdet med en ny strategi og ny økonomisk struktur, der skal skabe højere grad af samarbejde på tværs af vores forening. Der er desuden sket meget de sidste år, som har fået flere til at få øjnene op for, hvad foreningen kan, siger Niels Skovgaard, formand for LandboUngdom.