Du har mulighed for at registrere de stjålne genstande ad flere omgange. Du skal registrere genstandene med så mange detaljer, som muligt. Det gælder især genstande med serienumre eller særlige kendetegn, fx indgraveringer, mærkning eller særlige skader. Du skal også oplyse os om, hvorvidt nogle af genstandene kan spores, fx med GPS.

Det er muligt for pårørende (fx din familie, venner, naboer eller støttepersoner) at registrere stjålne genstande på vegne af dig. For at gøre dette skal de bruge deres eget MitID. Dette kan fx også være en fordel, hvis du har fået stjålet computere, tablets og andet elektronisk udstyr. Hvis du ikke har mulighed for at registrere de stjålne genstande online, kan du ringe 114.