Støttepartier vil have grundig snak med minister om CO2-beregninger

Transportminister Benny Engelbrecht (S) skal de næste dage mødes med regeringens støttepartier for at drøfte nogle CO2-beregninger af en infrastrukturplan, som en bred kreds i Folketinget vedtog i sommeren 2021.



Her skal partierne høre ministeren om, hvorfor beregninger af CO2-udledningen ved anlægget af de forskellige transportprojekter ikke blev udleveret til partierne under forhandlingerne op til aftalen.

Det har fagmedierne Ingeniøren og Mobilitywatch gennem en række omfattende aktindsigter kunnet afsløre.

Hvorfor var CO2-beregninger taget ud?

SF, Enhedslisten og De Radikale glæder sig alle til at høre ministerens redegørelse.

De Radikales klima- og transportordfører, Rasmus Helveg Petersen, vil tale med Benny Engelbrecht, før han vil svare på, om ministeren har levet op til de forventninger, som Folketingets ordførere med rette kan have.

- Det er noget, som jeg skal ind og snakke grundigt med ham om og få en redegørelse for, før jeg tager stilling, siger han.

Forud for forhandlingerne mellem regeringen og resten af Folketinget havde Vejdirektoratet lavet nogle beregninger på CO2-udledningen ved anlægget af de projekter, der blev overvejet til infrastrukturplan.

Aktindsigt viser, at beregninger var taget ud af materiale inden forhandling

De beregninger var klar i april 2020, men blev taget ud af materialet, inden forhandlingerne med Folketingets partier begyndte ifølge den aktindsigt, som Mobilitywatch og Ingeniøren har fået.

Ifølge Rasmus Helveg Petersen bad blandt andet hans parti specifikt om de beregninger.

- Der fik vi besked om i forhandlingsforløbet, at der var ikke lavet beregninger. Det var ikke muligt, siger han.

Han understreger dog, at han stoler på ministeren, når han forklarer, at beregningerne ikke "gav et godt beslutningsgrundlag", fordi de ikke var sammenlignelige.

- I virkeligheden tror jeg, at ministeren har sagt sandheden hele vejen. Men der er ingen tvivl om, at vi var nysgerrige efter de her tal, og meget gerne havde set dem, siger Rasmus Helveg Petersen.