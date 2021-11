Stolt kroejer: - Vi er en af de få tilbage

I Christiansfeld ligger én ud af de i alt 12 tidligere kongelige privilegerede kroer i Syd- og Sønderjylland.

Kroen hedder Den Gamle Grænsekro, og 62-årige Lars Bo Andersen har siden 1989 ejet kroen, som han overtog fra sine forældre.

For ham betyder det meget, at kroen ikke bare er en almindelig kro, men derimod en kro, som i 1600-tallet blev udvalgt af de kongelige.

- Vi er stolte af det, især fordi der ikke er så mange tilbage, siger han.

Det er ikke kun for ejeren, at hædringen har betydning. I hvert fald hvis man skal tro ejeren selv.

- Jeg tror, at mange turister vælger os til frem for de kroer i vores område, der ikke er tidligere kongelige privilegerede kroer. Gæsterne giver i hvert fald udtryk for, at de synes, det er spændende og en ekstraordinær oplevelse, siger Lars Bo Andersen stolt.

Han håber meget, at hans søn vil overtage kroen og dermed føre kroen videre i familiens ånd.

Ikke bare en almindelig kro

Siden år 1283 har der stået i Rigsloven, at det var kongens opgave at sørge for, at der på passende steder fandtes overnatnings- og spisesteder, hvor de vejfarende kunne tage ind.



Kroerne var indtil 1912 kongeligt privilegerede og kun for de vejfarende - kroerne var derfor ikke åbne for de lokale beboere. De fleste gæster var handelsmænd og rigets mest magtfulde mænd, men også svine- og studedrivere, hestehandlere, håndværkere og andet godtfolk på rejse.

Kroerne skulle ligge langs de såkaldte kongeveje og færgesteder, som kongerne benyttede, når de rejste landet rundt i embedes medfør.



Ud over at huse de vejfarende bestod privilegiet i, at de måtte brænde brændevin, brygge øl og bage brød til andet end eget forbrug, foruden at kroerne var fritaget for borgerligt ombud, herunder fritaget for indkvartering af soldater.