Stor debat om fyrværkeri - rigtig mange har en mening

- Lad hver enkelt by lave et fælles stort fyrværkerishow som bliver betalt over skatten.

- Begræns det til at det kun skal være lovligt at bruge fyrværkeri den 31. december og den 1. januar.

Eller - slap nu af med alle de forbud, det hjælper jo ikke alligevel.

Det strømmer ind med meninger om brugen af fyrværkeri på TV SYDs Facebookside, og du er også mere en velkommen til at deltage i debatten.

Det er de seneste dagens omtaler af fyrværkeri, der har fået rigtig mange til tasterne, for at give deres mening til kende.

Også fra politikerne er der nye forslag på vej.

Alternativet ønsker et totalforbud mod affyring af fyrværkeri i privat regi, mens Enhedslisten ønsker at begrænse affyringen til nytårsaften.

Se opslaget og deltag i debatten her.