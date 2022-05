Stor interesse for at brevstemme

- Jeg tror, at folk har lært under corona, hvor nemt det er at brevstemme. Og så tror jeg, at situationen i Ukraine gør, at det er vigtigt for folk at deltage i valget om forsvarsforbeholdet, siger Solvejg Andersen, der er teamleder i Borgerservice på rådhuset i Haderslev.



Lørdag den 28. maj holder kommunerne åbent for brevstemmeafgivning på mindst ét sted i hver kommune i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Du kan tjekke kommunens hjemmeside for information om at brevstemme i kommunen.



- I Danmark har vi en høj valgdeltagelse. Det håber jeg også, at vi får ved denne folkeafstemning. Det er vigtige spørgsmål om Danmarks stilling i Europa, der er på dagsordenen. Så hvis man er forhindret i at gå til stemmeurnerne den 1. juni, vil jeg opfordre til, at man får brevstemt senest på lørdag, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).