Stor mængde fyrværkeri fjernet fra brændende lade

Ilden udviklede sig på ingen tid, og røgsøjlen kunne ses helt i Sønderborg, da der her til eftermiddag opstod brand i en halmlade på Lyskildegaard i Øster Snogbæk.

Både brandvæsen og politi blev kaldt ud til gården, og her fik man travlt med at fjerne godt 15 kilo fyrværkeri, som blev opbevaret i halmladen.

-Der bliver fundet en del fyrværkeri – hovedsageligt raketter. Det er ikke ulovligt fyrværkeri, men mængden af det gør, at det er ulovligt, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Claus Skovgaard.

Det var gårdens landbrugsmedhjælper Cim Neumann, der slog alarm til brandvæsnet klokken 14.37, da han opdagede, at der kom røg ud af toppen på halmladen.

Brand er under kontrol

- Der gik ingen tid, så kunne jeg se, at hele laden var i brand. Jeg løb hurtigt over til stuehuset for at se, om der var nogen, vi skulle have ud. Sønnen på gården var hjemme, og han kom ud helt uden dramatik, fortæller Cim Neumann til TV SYD.

Branden er nu under kontrol, men bandvæsenet er fortsat på stedet, hvor man er i gang med efterslukningen.

- Halmladen er sådan set totalt udbrændt, men det ulmer stadig i noget træflis, så brændvæsenet er fortsat på stedet, siger politiets vagtchef Claus Skovgaard.

Han kan endnu ikke oplyse, om der vil blive rejst sigtelse mod gårdejeren, da det er ulovligt at opbevare over 5 kilo fyrværkeri.