Stor risiko for kødannelse på vejene de næste syv lørdage

Skal man ud at køre i sommerferieperioden, kan det være smart så vidt muligt at undgå at sætte sig bag rattet på lørdage omkring middagstid.

Der er nemlig stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid på de danske veje de næste syv lørdage - fra 29. juni til og med 10. august. Særligt i tidsrummet 11-14 vil trafikken være tæt.

Det fremgår af Vejdirektoratets prognose for sommerferietrafikken, som omhandler uge 26 til uge 32.

Desuden kan afholdelsen af EM i fodbold i Tyskland give øget risiko for kø ved grænserne til Tyskland frem til 19. juli. Det skyldes blandt andet, at Tyskland har indført midlertidig grænsekontrol ved de dansk-tyske grænser.

Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig på tværs af landet mellem Sjælland og Jylland og til og fra Tyskland ved de dansk-tyske grænser, skriver Vejdirektoratet.