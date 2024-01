Det gør vejene i både Syd- og Sønderjylland glatte.

Derfor opfordrer TV 2 Vejrets meteorolog Jacob Mouritzen til, at man udviser forsigtighed i morgentrafikken.

- Der er stor risiko for sne- og isglatte veje. Så det er et opmærksomhedspunkt, siger Jacob Mouritzen.

Desuden vil det også være en rigtig god idé at finde ekstra varmt tøj frem, for kulden er til at mærke i morgentimerne.

- Det er stadig blæsende med hård vind til kuling, så temperaturen vil her fra morgenstunden føles som otte til 10 graders frost. Så det er en god ide at pakke sig ekstra godt ind, lyder det fra meteorologen.