Stor vejprotest i hele landet er aflyst

Demonstrationen blev planlagt i forbindelse med de danske vognmænds utilfredshed med en foreslået vejafgift.

Nu er mandagens demonstration aflyst.

Det oplyser gruppen bag, Vejskatskomitéen, i en pressemeddelelse.

Aflyst efter møde med politiet

Vejskatskomitéen havde torsdag morgen et planlagt møde med politiet.

Et af medlemmerne fra Vejskatskomiteen, Rasmus Haubjerg Jørgensen, oplyser til B.T., at politiet har henvist til paragraf 7, stk. 3 i politiloven.

I den står der:

Politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et andet sted end det påtænkte, eller fastsætte andre vilkår for forsamlingens afholdelse, når der er begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.



Vejskatskomitéen opløses

TV SYD har torsdag eftermiddag været i kontakt med vognmanden René Spang Jørgensen, der stod bag organiseringen af demonstrationen på strækningen mellem Give og Lillebælt.



Han har ingen kommentar til aflysningen af demonstrationen.