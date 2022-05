Storkene slår rekord - i år er det højeste antal storkepar i Danmark i 30 år

For blot et par uger siden blev der spået om, at der ville komme fem storkepar i Danmark i år, men det tal har siden ændret sig i positiv retning. Der er nemlig nu udsigt til otte par. Det skriver Storkene.dk.

Dermed fortsætter fremgangen, som indledtes i 2019 og tog fart i 2020. Ifølge storkeekspert Hans Skov er der tale om det højeste antal i 30 år.

- Havde man spurgt mig for 15 år siden, om jeg troede, at storken ville få et comeback, ville jeg nok have sagt nej. Men det er altså det, vi oplever nu, siger Hans Skov og henviser til, at storkene officielt kunne erklæres uddød som dansk ynglefugl tilbage i 2008.