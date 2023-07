Storm rammer Danmark snart - lille risiko for vindstød af orkanstyrke

Stormen hedder Poly, og den er efterfølgende trukket indover Tyskland.

Det har fået de tyske meteorologer til at udsende et varsel om vindstød af orkanstyrke lige syd for den dansk-tyske grænse.

DMI forventer dog, at styrken tager af, når den rammer Syd- og Sønderjylland ved 17-tiden.

- Vi forventer ikke, at vi rammer tilstande som Holland, men vi kan selvfølgelig ikke afvise det. Vores vurdering er nemlig, at lavtrykket bliver svækket på sin rute mod Danmark, og hvis det holder stik, så kan man "nøjes" med at opleve vindstød af stormstyrke. Man skal dog forvente en del blæst, siger Jesper Eriksen, meteorolog ved DMI.