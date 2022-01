Stormen Malik viser sit grimme ansigt: Politiet opfordrer folk til at blive hjemme

Det er efterhånden gået op for de fleste, at stormen Malik ikke bare lige er en, man løber om hjørner med. I løbet af lørdagen har den taget til og vist sit grimme ansigt.

Syd- og Sønderjyllands Politi har i løbet af lørdag eftermiddag og aften meldt om mange skader forårsaget af Malik.

Senest melder Politiet om at metal fra Zions Kirkes tårn falder ned på vejen, og opfordrer derfor alle til at holde afstand fra kirken på Nygårdsvej i Esbjerg.

Desuden er der meldinger om væltede træer på flere veje i landsdelen og en gavl, der er styrtet sammen på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer på Twitter folk til at blive hjemme i stuerne og nyde Danmarksindsamling fra Esbjerg Musikhus på DR1 og X-Factor på TV2, fremfor at bevæge sig ud. Hvis man dog vælger at forlade hjemmet opfordres der til at køre efter forholdene og være opmærksom på eventuelle flyvende genstande og væltede træer.