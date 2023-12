Stormen Pia banker elpris i bund i Jylland

Det forklarer Morten Wethje Søndergaard, der er chef for nordisk handel i Norlys Energy Trading, der hører under energi- og telekoncernen Norlys.



Særligt fra natten til fredag mellem midnat og klokken 07.00 bliver strøm meget billigt.

- Den rene rå elpris uden afgifter er faktisk nede på at være gratis i Jylland og Fyn, siger Morten Wethje Søndergaard, mens elprisen på Sjælland og øerne er "nogle få ører".

- Så hvis man bor i Jylland eller på Fyn og har en timeaftale, så vil det give rigtig god mening, at du starter din opvaskemaskine og vaskemaskine og sætter din elbil til ladning i det her tidsrum, for der får du en rigtig, rigtig billig pris for strøm.