Stormflod får boligejeres forsikring til at stige

I første omgang har Folketingets finansudvalg godkendt et aktstykke, der giver Naturskaderådet mulighed for at låne op mod en milliard kroner til at dække de anmeldte skader.

Men lånet skal altså tilbagebetales igen over tid, ligesom der også skal opbygges en ny pulje penge, så man er klar til nye stormflodshændelser.

Det er ikke første gang, at bidraget til stormflodsordningen i givet fald hæves. Det skete også i 2014 efter stormen Bodil.

Der er anmeldt 3423 skader i forbindelse med stormfloden i oktober sidste år. 1324 sager er blevet afvist, og 1143 husejere har enten fået udbetalt erstatning eller har fået besked om, at den er på vej.

956 sager er endnu ikke færdigbehandlet.