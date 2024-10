Stormflodsødelagt vej genopbygges efter billigere model

Her blev det i første omgang vurderet, at det ville koste 57 millioner at reparere, men nu er der fundet en ny og billigere løsning.

Den vil ifølge Sønderborg Kommune kun koste 10 millioner. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fundet en løsning, som sikrer vejen til Kegnæs og samtidig er en økonomisk billigere løsning. Der ligger et grundigt arbejde bag, og vi forventer, at arbejdet kan gennemføres i år, udtaler Kirsten Bachmann (SP), der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget, i en pressemeddelelse.

Flere gabioner

Den første plan for vejen, som kostede 57 millioner kroner, indebar, at man ville lave et ekstra betondæk samt kystbeskyttelse på begge sider af vejen.

Da Sønderborg Kommune fandt ud at, at man kun kunne få dækket op til 25 procent af udgifterne fra staten, kiggede man efter andre løsninger.