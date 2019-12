Stormvejr gav 50 anmeldelser

I Kollund spærrede et væltede træ for bilister. Foto: Mathias Øgendal

Det har rusket og regnet det meste af dagen, og hos Syd- og Sønderjyllands Politi har telefonen kimet. I løbet af eftermiddagen har de modtaget omkring 50 anmeldelse om væltede træer og julepynt på afveje.

- Det var nogen flere, end vi havde regnet med, fortæller vagtchef hos Syd og Sønderjyllands Politi Ivan Guhr Jensen til TV SYD.

Hos DMI oplyser man, at stormvejret er aftaget stort set i hele landet nu. Vildest er det gået for sig i Kegnæs Fyr på Sydals. Her har DMI målt vindstød på 35 m/s.

- Det er det samme som vindstød af orkanstyrke, siger Dan Nilsvall, vagtchef hos DMI.

I løbet af eftermiddagen har syd- og sønderjyderne delt billeder af vejret med TV SYD. I Kollund var en vej spærret af et væltet træ. Og i Esbjerg måtte biler køre gennem en ganske stor vandpøl, da vandstanden var forhøjet grundet vejret.