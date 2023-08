Stort cykelløb vil påvirke trafikken i flere kommuner

Det betyder, at Christian X's Vej vil være lukket for gennemkørsel i begge retninger allerede fra klokken 06.00 og frem til 18.00. Derfor vil der være omkørsel via Niels Findens Vej, H.C. Ørsteds Vej og Niels Bohrs Vej. Det gælder dog ikke i tidsrummet 12.30 til 15.00, hvor hele opløbsstrækningen vil være lukket for trafik.

Også Omkørselsvejen i Haderslev vil være lukket for trafik mellem 12.30 og 15.00.

Gennem hele dagen vil politi, race-marshalls, og hjemmeværn være at finde langs ruten for at sikre, at alt forløber som planlagt.

Skal du med bus på dagen, bør du tjekke Sydtrafiks hjemmeside for at se, hvordan busserne kører hos dig.