Stort fald i Aabenraa og på Fanø: Færre børn med forældre på kontanthjælp

Særligt i syd

To kommuner fra vores del af landet markerer sig særligt i statistikken. I både Aabenraa og Fanø kommuner noterer man sig de største fald i landet.

På Fanø havde man i 2016 52 børn, hvis forældre var på kontanthjælp. I oktober sidste år var det tal nede på 17.

I Aabenraa har man oplevet et næsten ligeså stort fald. Fra at 861 børn havde forældre på kontanthjælp i 2016, så var 291 børn af forældre på kontanthjælp i oktober sidste år. Et fald på 66 procent.

- Som beskæftigelsesminister blev jeg meget glad, da jeg så disse tal. Det vidner om, at det går rigtig godt for dansk økonomi og samtidigt viser det, at de fleste mennesker gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet og være en del af det arbejdende fællesskab. Mor og far i arbejde er noget nær det bedste, man kan gøre for børnene, siger beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.