Stortest afslører farlige USB-opladere

I alt er 120 USB-opladere blevet testet, og resultaterne er ikke imponerende.

52 af de 120 opladere har vist sig at have fejl i forhold til standarten for opladere, og 31 af dem havde alvorlige fejl.

Der manglede både isolation, der var for små afstande mellem de strømførende dele inde i opladerne, og der var opladere med for tynde, korte eller lange ben i stikkene. Derudover var der også opladere, der manglede mærkning, og plasten i en række opladere klarede ikke en brandtest.

Nu begynder sagsbehandlingen af opladerne, og man vil beslutte de nødvendige tiltag.

Lars Søllingvraa Niemann fra Sikkerhedsstyrelsen understreger, at forbrugerne selv kan gøre en indsats for sikkerheden, når de anvender USB-opladere.



- Tjek, at din oplader er CE-mærket af fabrikanten, og husk sikkerheden, når du anvender den. Hvis det er muligt, så hold øje med opladeren, når den er i brug, og lad være med at lade op om natten, eller når du ikke er hjemme, siger han.