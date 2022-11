Ifølge politiet kunne mændene ikke gøre rede for, hvor de havde metallet fra. Derfor blev det anholdt og sigtet for indbrud. Mændene fik i dag en straksdom på tre måneders fængsel og et indrejseforbud på seks år.

Syd- og Sønderjyllands Politi ved stadig ikke hvorfra metallet er stjålet, så det vil gerne i kontakt med folk, der kan hjælpe med at finde gerningsstedet. Politiet kan kontaktes på 1-1-4.