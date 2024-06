Strømprisen går i minus - se her hvornår

Du kan lige nå at spare lidt penge, hvis du sætter en vask over nu. Strømprisen er negativ i Jylland frem til klokken 17 i dag lørdag. Det viser tal Energy Data Service ifølge TV 2 Vejret.

Klokken 14 er prisen helt nede på - 11 øre per kilowatt-time. Hvis du ikke kan nå at drage nytte at de lave strømpriser i dag, så fortvivl ikke. Ifølge prognosen falder strømpriserne igen til under nul i morgen søndag, så der er rig mulighed for at få bugt med vasketøjet til spotpris.

Det er ifølge TV 2 Vejret et lavt forbrug af strøm i weekenden kombineret med blæst, som giver negative strømpriser i perioder.

Der er dog kun, hvis du har en strømaftale med variable elpriser, at du kan drage nytte af den billige strøm. Vær samtidig opmærksom på, at de oplyste priser kun dækker den rå strømpris og ikke inkluderer afgifter og nettarif. Strømmen er der for ikke nødvendigvis gratis, selvom strømprisen er nul eller negativ.