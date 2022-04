Studenterhuer til pynt: Flere unge sparker uddannelsen til hjørne

Fokus på erhvervsuddannelserne

Både i Dansk Industris lokalafdeling i Sønderjylland og Sydøstjylland peger man på, at der både fra kommunernes og studenternes side skal være et større fokus og en større åbenhed for erhvervsuddannelserne.

- Jeg håber, at de unge selv vil se på de mange karrieremuligheder en erhvervsuddannelse åbner for og give det en chance. Vi har brug for dem i industrien og byggeriet, og derfor håber jeg, at både kommunerne og jobcentrene også vil guide dem videre mod erhvervsuddannelserne, siger formand for DI Sønderjylland, Tommy Seeberg i en pressemeddelelse.

Han mener at de unge, der måske er løbet ind i en uddannelsesmæssig blindgyde skal have hjælp til at komme videre - eksempelvis til en uddannelse i erhvervet.

- I både Haderslev og Sønderborg er det en bemærkelsesværdig stigning på kun to år. Det går den forkerte vej. Det er jo dygtige unge, som bare ikke har fundet deres vej videre, efter de har fået studenterhuen på. Vi ved, at vi kommer til at mangle faglærte, og virksomhederne her i Sønderjylland står parat til at give dem et job – både nu og i fremtiden, siger Tommy Seeberg.

Det er ikke kun i det syd- og sønderjyske, at flere unge ikke tager en uddannelse fem år efter studentertiden. På landsplan har 17 procent af studenterne fra 2015 ikke taget en uddannelse i 2020.