Studerende vil ikke tvinges til fremtidig jobdestination

På visse områder har Sygehus Sønderjylland i gennemsnit seks uger højere end eksempelvis Odense Universitetshospital.

Syd- og Sønderjylland kan derfor være et nemmere sted at få arbejde for landets kommende læger. For tre medicinstuderendes vedkommende, som TV SYD har talt med, er det dog ikke drivkraften for valg af fremtidigt job. De føler heller ikke et medansvar for, at nogle områder i landet skriger på flere læger.

- Jeg synes ikke, det er retfærdigt at lægge det ansvar over på den enkelte læge. Så må man fra statens side gøre det mere attraktivt. Der er heller ikke nogen, der tvinger en journalist til at arbejde i Thy. Vi skal ikke tvinges, siger Isabella Hansen.



I 2023 slog Region Syddanmark 274 speciallægestillinger op. Kun 171 af dem blev besat.