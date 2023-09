Styrelse åbner for at rette i ejendomsvurderinger

Nyt system er langt fra i mål

På et samrådsmøde i Folketinget onsdag lagde skatteminister Jesper Bruus (S) ikke skjul på, at styrelsen langtfra er i mål med det nye system.

- Vi arbejder aktivt med de udfordringer, der opstår undervejs. For man kan ikke lave et it-system i den her skala uden at teste det.

- Udfordringer sker først, når det er i drift, og derfor vil der være bump på vejen.

De seneste dage er en række boligejere stået frem i medierne og har fortalt om voldsomme stigninger.

Blandt andet har avisen Politiken fortalt om en grundejer i den lille by Drastrup i Nordjylland, hvis grundværdi er hævet fra 105.600 kroner til 61,6 millioner kroner i den foreløbige vurdering.

Der er vedtaget en skatterabat, som gør, at boligejere ikke kommer til at betale mere i 2024, end der skulle have været betalt med de nuværende regler.

Fra 1. januar gælder vurderingen dog for nye købere, og de vil skulle betale den nye ejendomsskat.

Det får flere boligejere til at frygte, at det bliver svært at sælge ejendommen.