Styrelse arbejder på hjemmeberedskabsplaner

Hvad arbejdet vil munde ud er endnu uvist. Det kan ende ud i forskellige former såsom en pjece, onlinekampagne eller andet, siger kontorchefen til Jyllands-Posten.

Adspurgt om danskerne skal være bekymrede, siger han nej.

- Danskerne skal se arbejdet som rettidig omhu. Vores kommunikation, vores eventuelle pjece, ændrer ikke ved den situation og det trusselsbillede, der er.

Alvorligste trusselsbillede i 30 år

Myndighederne i Sverige udsendte i 2018 en folder med titlen "Om krisen eller kriget kommer". Her blev svenskerne blandt andet opfordret til at samle forråd af langtidsholdbar mad og have fyldte vanddunke på lager.

I december kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en risikovurdering. Den tegnede det alvorligste trusselsbillede i 30 år.

I vurderingen lød det blandt andet, at Rusland spionerer mod kritisk infrastruktur i Danmark, og at landet har planer klar til at kunne lave sabotage på dansk jord i tilfælde af en konflikt.