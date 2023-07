Styrelse: Ikke vores anbefaling af holde kæledyr inde i Danmark

Det er ikke nødvendigt, at hunde- og katteejere i Danmark holder deres kæledyr inden døre på grund af fugleinfluenza.



Det skriver Fødevarestyrelsen i en kommentar til Ritzau fredag.

Torsdag opfordrede Den Europæiske Myndighed for Fødevaresikkerhed (EFSA) kæledyrsejere til at holde katte og hunde i snor eller inden døre i de områder, hvor der er konstateret smitte.

- Anbefalingen sigter på områder med en ekstrem høj forekomst af fugleinfluenza i vilde fugle. Det har vi ikke i Danmark i øjeblikket, siger enhedschef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie.

Hun fortæller, at styrelsen løbende overvåger forekomsten af fugleinfluenza og vurderer risiko for smittespredning ud fra både danske og udenlandske fund - også risikoen for smitte i hunde og katte.

- Risikoen for, at hunde og katte får fugleinfluenza er meget lille, og lidt højere, hvis de færdes meget i naturen, siger Mette Kirkeskov Sie.