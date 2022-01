Sundhedsminister forventer at lempe restriktioner for kulturen

Det siger han tirsdag til TV 2, inden at der onsdag skal være et møde om mulige lempelser med Folketingets partier.

- Åbne så meget som muligt

- Regeringens udgangspunkt er, at vi skal kunne åbne så meget som muligt inden for kulturlivet så hurtigt som muligt, siger han.

Ikke alle er enige

Det er ikke alle eksperter, der er enige i, at der skal åbnes mere for samfunds aktiviteterne.

Lendende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, Åse Bengård Andersen, udtalte tidligere i dag, at hun ville foretrække, at man venter med en yderligere genåbning.

- Det relativt høje smittetal - kombineret med antallet af indlagte med coronavirus - er et tegn på, at der ikke bør åbnes yderligere for samfundet, og at der ikke lempes på de nuværende restriktioner, siger hun og fortsætter.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi ventede til, at der i flere dage havde været faldende smittetal og færre indlagte, før samfundet blev genåbnet, mener Åse Bengård Andersen.