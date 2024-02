Det skrev Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse fredag.



Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) udtalte i pressemeddelelsen, at der er "en stigende tendens" til, at sygeplejersker, læger og sosu-medarbejdere oplever chikane og trusler i eller uden for arbejdstid.

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viste desuden ifølge ministeriet, at op mod halvdelen af sygeplejerskerne var utrygge ved, at deres fulde navn fremgik af journalen.