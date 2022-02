Sundhedsstyrelsen: Corona har bragt to hektiske og lærerige år

Søndag den 27. februar er det præcis to år siden, at den første dansker blev testet positiv med corona.

Der er sket meget i løbet af den tid, og alt imens perioden har været præget af kompromiser, har der også været positive ting at hente, fortæller Bolette Søborg, som er enhedschef for Sundhedsstyrelsen (SST).

Sundhedsstyrelsen er blevet markant bedre til at nå ud til borgerne, men også til at arbejde på tværs af sundhedsvæsenet, erhvervslivet og andre aktører under en epidemi, forklarer hun.

- Vi har nærmest fået 10 års erfaring på 2 år. Alt, hvad vi har lært, kan vi bruge i håndteringen af den næste epidemi, siger Bolette Søgaard.

Hun understreger, at det samtidig har været en travl periode.

- Det har været lidt som at ræse derudad med 120 kilometer i timen. Der har hele tiden været ting, vi skulle lære. Også fordi smitten har ændret sig undervejs, siger hun.

2,5 millioner danskere smittet

Siden corona gjorde sit indtog i landet, har mere end 2,5 millioner danskere været smittet med sygdommen.

Godt hjulpet på vej af omikronvarianten spredte smitten sig eksplosivt i december og gav Danmark de højest målte smittetal siden pandemiens start.

Den 9. februar toppede smitten med 55.120 smittede i løbet af et døgn, men uden at det havde den store indvirkning på landets intensivafdelinger.

Den dag var der blot 34 indlagt på intensiv.

Til sammenligning var 146 indlagt på intensiv den 1. april sidste år med et smittetal på 277.

Ros til danskerne

I dag er også smitten på retur, og derfor ser det ud, som om nedlukninger på grund af corona er et overstået kapitel, fortæller Bolette Søborg.

- Vi kan sagtens blive ramt af en coronabølge i efteråret, men forskellen er, at vi står et helt andet sted. Vi får jo også influenza hvert år, men folk har mødt influenza før, så på den måde bliver det aldrig det samme, siger hun.

Samtidig har vaccinerne haft en afgørende effekt på landets evne til at håndtere virusset, fortæller Bolette Søborg.

Ifølge Statens Serum Institut er 82,4 procent af befolkningen påbegyndt vaccinerede, mens 80,9 procent er færdigvaccineret.

Imponerende indsats

Danskernes evne til at håndtere epidemien har været imponerende, understreger Bolette Søborg.

- Det har også været fuldstændigt ekstraordinært. Befolkningen har været utroligt god til at følge den rådgivning, vi er kommet med. Både i forhold til smitteforebyggende anbefalinger, men også i forhold til vaccination, siger hun og fortsætter:

- Så det har været meget positivt, selv om vi er fuldstændig klar over, at det har været med omkostninger for rigtig mange, der har udsat væsentlige begivenheder for at kunne følge vores råd.