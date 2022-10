Sundhedsstyrelsen venter en hård influenzasæson

Efter to sæsoner næsten uden det smitsomme virus er immuniteten lav, og derfor er smitterisikoen høj, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.



- Da vi kun har haft meget lidt influenza de seneste år, er vi i en situation, hvor der ikke er særlig meget immunitet i befolkningen. Derfor både frygter og forventer Sundhedsstyrelsen en hård influenzasæson.

Fra 1. oktober er det muligt at blive vaccineret for ældre og andre i risiko for at blive alvorligt syge af influenza.