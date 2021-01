Supermarkeder pudser afstandsmærker fra foråret af

Det øgede afstandskrav får også betydning for antallet af personer, der maksimalt kan være i butikkerne på samme tid.

Der har hidtil været krav om fire kvadratmeter per kunde, men det ændres nu til 7,5 kvadratmeter per kunde. Det oplyser Erhvervsministeriet tirsdag aften til DR.

Der er udpeget særlige corona-ansvarlige medarbejdere i butikkerne, som har til opgave at sørge for, at afstandskrav og hygiejneregler bliver overholdt. I butikker, der er større end 2000 kvadratmeter, er der medarbejdere iført gule veste, som går rundt og holder øje.

Danskerne er generelt blevet bedre til at samle indkøbene til færre indkøbsture i løbet af ugen, lyder det fra Lars Aarup. Men vi kan blive endnu bedre.

- Herfra vil opfordringen være, at man handler alene, holder afstand og så tænker én dag længere frem, når man er afsted.

- Så vil vi samlet set få reduceret antallet af indkøbsture - til gavn for os alle.

Skærpelsen af afstandskravet gælder foreløbigt frem til 17. januar.