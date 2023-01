Syd- og sønderjyder bliver afpresset, når de hopper i ”honningfælder”

Ifølge politiet er det ikke en bestemt målgruppe, der bliver udsat for denne form for svindel.

- Denne type kriminalitet rammer bredt, også bredere end mange umiddelbart forestiller sig. Det er personer i alle aldersgrupper, der bliver ramt. Vi har sager med unge kvinder, men også med fx midaldrende mænd, forklarer lederen af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed, vicepolitiinspektør Jacob Rindom.



Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer enhver til at være varsom med at dele følsomt materiale over for en ukendt person på nettet. Sagerne er vanskelige at efterforske ifølge vicepolitiinspektøren. Gerningsmanden kan være svær at finde, fordi de digitale spor ender blindt. Vedkommende vil også svær at identificere, hvis han skriver fra en falsk profil.

Herunder kan du se fem gode råd, som politiet råder folk til at have i tankerne, når man interagerer med personer online.