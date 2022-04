Syd- og sønderjyderne bruger mere energi på priserne end tidligere

Vi vil spare på energien

Samme antal syddanskere som tænker på energi- og varmepriserne er ikke overraskende også fokuseret på at nedbringe forbruget af energi. På spørgsmålet om hvor motiveret borgerne er for at spare på energien har 62 procent af de adspurgte svaret. at de enten er 'meget mere-' eller 'noget mere motiveret' for at spare på forbruget af el og varme sammenlignet med for et år siden, og det er et godt tegn, lyder det fra Energistyrelsen.

- Det er virkelig positivt, at så stor en del af Danmarks befolkning er motiveret for at spare på energien og at flere end hver tredje har taget et aktivt valg om at bruge mindre strøm og varme. Det er godt for deres økonomi og vores alles energiforsyning, siger Matilde Grøn Bjørneboe.