Syd- og Sønderjyderne er trygge og har fået mere tillid til politiet - men to områder skiller sig ud

Samtidig peger han også på flere andre årsager. Blandt andet at nattelivet har været lukket ned som følge af coronapandemien, ligesom der er sket et meget tydeligt fald i antallet af indbrud.



Og så har politiet også fået et nyt redskab på et område, som ellers er kendt for at skabe utryghed.

- Vi har fået en pakke mod vanvidsbilisme, som nu gør, at vi går ind og laver nogle tydelige markeringer mod vanvidsbilister. Samtidig har vi her i politikredsen haft særlig fokus på knallerter, hvor vi prøver at komme ud og lave nogle gode indsatser i forhold til vanvidskørsel, siger Frits Kjeldsen.

Lav tillid i udsatte områder

Justitsministeriets undersøgelse viser samtidig, at tilliden til politiet generelt er vokset i TV SYDs sendeområde.