Syd- og sønderjyderne frøs mest i nat

Nattefrosten på vej væk

Ikke alle syd- og sønderjyder er vågnet til så markante temperaturer som i Horsens. I den centrale del af Jylland og ved Vestkysten ligger der skyer, som holder på temperaturen som en slags dyne.

De næste par nætter skal vi også regne med frostvejr, men så letter det også.

- I løbet af ugen tiltager vinden fra syd-øst, og det gør, at dagtemperaturen får et nøk opad. Det betyder, at vi nogenlunde slipper af med nattefrosten, siger Anja Bodholdt.

Dog er der i morgentimerne stadig risiko for tæt tåge eller rimtåge med sigtbarhed under 100 meter i Sønderjylland, Billund- og Vejen-området samt Esbjerg og Fanø.

Syd- og Sønderjyllands Politi melder om en rolig nat uden færdselsuheld på trods af de lave temperaturer og rimtåge.