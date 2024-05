Syd- og sønderjyderne skal lære om stroke

I dag. Tirsdag den 7.maj.



Stroke, som er en blodprop og blødning i hjernen, er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark.

En ud af fem danskere rammes af et stroke på et tidspunkt i livet. Sygdommen er den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap og er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark.



Strokedagen er en anledning til at gøre danskerne opmærksomme på symptomer og forebyggelse.

Det gøres ved at holde arrangementer rundt omkring i landet, hvor man blandt andet kan få målt sit blodtryk. Der er også gå- og cykelture for at sætte fokus på forebyggelse og online foredrag.