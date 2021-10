Syd- og Sønderjylland får flere lokallister trods landsdækkende dyk

I år er i alt 27 lokallister på stemmesedlen i de 14 kommuner, TV SYD dækker, og det er faktisk et særsyn: For det er to flere end ved valget for fire år siden, og det går imod det landsdækkende billede, hvor antallet af lokallister valg efter valg efter valg er faldet.



Herre på eget kontor en fordel

Et kendetegn ved lokallisterne er, at de ikke har en snor om livet, kastet af en folketingsgruppe eller et bagland, som de skal have i baghovedet. De er uafhængige og frie, og det er en primær grund til, at Stine Duus Petersen stiller op som spidskandidat for Fælleslisten i Sønderborg. Listen har siddet i byrådet længe og har fire kandidater opstillet ved dette valg.

- Jeg er ikke god til at gå på kompromis med mine holdninger. I en lokalliste er der plads til mere frihed og forskellighed. Det er okay at have din egen holdning til en speciel sag, du skal ikke rette ind. Jeg føler, jeg kan være mig selv, siger hun.

Stine Duus Petersen kan dog også hurtigt opremse flere ulemper ved en lokalliste kontra et etableret parti.

- Vi er små foreninger og har ikke den samme pengetank. Vi får heller ikke på samme måde omtale i medierne og har svært ved at få folk til at forstå, hvad Fælleslisten står for.

En af Fælleslistens mærkesager er øget borgerinddragelse, mens en af Stine Duus Petersens personlige mærkesager er mere fri natur i kommunen.