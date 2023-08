Syd- og Sønderjylland har nu 18.000 elbiler på vejene

Der er dog bump på vejen derhen, mener direktøren.

I øjeblikket hjælpes elbilmarkedet på vej af en afgiftsfritagelse, der har til formål at gøre elbiler konkurrencedygtige over for benzin- og dieselbiler. Afgiftsfritagelsen står dog til at skulle udfases efter 2025.

- Det danske afgiftssystem kommer til at ændre sig, og afgiften for elbiler kommer til at stige. Det gør, at de bliver relativt dyrere i forhold til fossile biler.

- Derfor kunne vi godt tænke os, at man kiggede på at omlægge det danske bilafgiftssystem, siger John Dyrby Paulsen.