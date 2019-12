Syd- og Sønderjylland huser flere tomme boliger

Et af de ubeboede huse ligger i Bevtoft, hvor borgerforeningen kæmper for at få det revet ned. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

At huse bliver fraflyttet, og der sættes et til salg-skilt udenfor, sker ofte, men at husene aldrig bliver beboet igen, sker også oftere, end man måske skulle tro.

Sidste år stod 9230 huse tomme i vores region. I 2019 er det tal steget til 9722 ubeboede huse.

Så mange ubeboede huse er der i din kommune Varde: 945

Esbjerg: 808

Vejen: 570

Kolding: 623

Haderslev: 651

Tønder: 1212

Aabenraa: 863

Sønderborg: 1024

Billund: 399

Horsens: 684

Hedensted: 642

Fanø: 42

Vejle: 996

Fredericia: 263 Kilde: Danmarks Statistik

Nogle af husene er decideret faldefærdige og klar til nedrivning. Det går ud over tiltrækningskraften i områderne med de tomme huse, mener Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd.

- De er byernes rådne tænder. Det er klart, hvis du som potentiel ny tilflytter kører igennem byen og ser faldefærdige huse, så får du ikke lyst til at undersøge, om det er et sted, du gerne vil bo, siger han.

I Bevtoft tager de huset i egen hånd

Et af de 651 ubeboede huse i Haderslev Kommune ligger i Bevtoft. Byens borgere har kigget på den faldefærdige bygning, der ligger over for den lokale kirke i tre år.

Det er borgerne blevet så trætte af, at borgerforeningen i byen har samlet ind til selv at købe bygningen for at rive den ned.

- For alle os, der bor her, er det sådan lidt en øjenbæ altid at kigge på, siger Marie Prinds, der er formand for Bevtoft Borgerforening.

Der har ikke boet mennesker i huset i Bevtoft de sidste tre år. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Fra forladt hus til grønt fællesområde

Borgerforeningen har samlet penge ind til at købe huset for 43.000 kroner, og mange af byens borgere har haft lyst til at give et tilskud.

Foreningen har søgt midler hos Haderslev Kommune til nedrivningen af huset, og Marie Prinds håber, at huset er revet ned senest 1. maj næste år.

Hun ønsker, at grunden kan blive til et grønt område eller et bytorv, som alle byens borgere kan benytte.

- Vi kunne godt finde tre eller fire tomme huse mere i byen, som det kunne være rart at gøre det samme med, fortæller hun.

På tide at få ryddet op

Ifølge formanden for Landdistrikternes Fællesråd hjælper de tomme og visse steder forladte huse ikke på at få flere til at søge mod landdistrikterne. Tværtimod, og derfor opfordrer han til, at flere lokalsamfund kan gøre som borgerne i Bevtoft.

- Vi skal tage hånd om problemet. Det gælder om, at der skal ryddes ordentligt op, og her kan et aktivt lokalsamfund være effektivt, siger Steffen Damsgaard.