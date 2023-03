Det lavtryk, der potentielt kan give os snevejr, er faktisk slet ikke blevet dannet endnu. Her skal vi rette øjnene mod den nordlige del af Nordsøen, hvor der dannes et lavtryk natten til mandag.

Store dele af landet kan formentlig se frem til sne, men over de sydlige landsdele kan det ende med at gå over i regn eller slud.