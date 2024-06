Syd- og Sønderjylland stærkt repræsenteret til DM

Nedrivning af bro spærrer motorvej i weekenden

En bro over motorvejen mellem Vejle og Hedensted skal rives ned.

Derfor bliver motorvejen spærret i begge retninger lørdag den 22. juni klokken 17 frem til søndag den 23. juni klokken 9 mellem afkørsel 58 Hedensted og 59 Hornstrup .

Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Projektchef ved Vejdirektoratet, John Kjærsgaard slår fast, at det er nødvendigt at spærre for alt trafik på strækningen.

- Det er aldrig sjovt, når vi er nødt til at spærre en motorvej, men når så store maskiner skal i gang med at bryde tonstunge betonelementer ned, er der ikke andet at gøre, udtaler han på Vejdirektoratets hjemmeside.

Hjemmeværnet kommer til at hjælpe med håndteringen af den omdirigerede trafik.