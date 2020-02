Syd- og Sønderjyllands Politi advarer borgere mod fup-opkald

En ung mand ringede tidligere på ugen til en ældre kvinde i Sønderjylland og udgav sig for at være fra hendes teleselskab.

”Telemedarbejderen” fortalte kvinden, at kriminelle netop havde hacket sig ind på hendes telefon, og at de nu havde adgang til hendes betalingsoplysninger.

Herefter overbeviste han kvinden om, at hun skulle udlevere sine NemID-oplysninger, så bankkontiene kunne blive spærret.

Få minutter efter var kvindens konto blevet 365.000 kroner fattigere.

Flere sager med lignende bedragerier

Sagen er ikke enestående, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der nu efterforsker den.

Der er helt klart tale om udspekulerede telefonopkald, der umiddelbart virker meget troværdige. Chr. Østergård, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed

I øjeblikket modtager de flere henvendelser fra borgere, der har været udsat for lignende bedragerier, hvor kriminelle har lokket NemID- og kontooplysninger ud af dem.

- Der er helt klart tale om udspekulerede telefonopkald, der umiddelbart virker meget troværdige, fortæller vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at de ofte oplever, at de kriminelle har udgivet sig for at være politimænd eller for at være fra en anden myndighed, hvor de understreger, at de har akut brug for oplysningerne. I andre tilfælde har de brugt rigtige politifolks navne.

Oplys aldrig NemID-koder

Vicepolitiinspektøren understreger, at hverken banker, politi eller andre myndigheder ville bede om at få udleveret NemID-adgangskode, NemID-engangskoder eller kontonumre.

Han opfordrer derfor borgerne til at bruge deres kritiske sans.

- De kriminelle spiller på, at de lyder myndige og overbevisende, når de udgiver sig for at være fra banken, politiet, skattemyndighederne eller skifteretten, forklarer han og understreger:

- Men uanset hvor overbevisende de lyder, så vil en rigtig betjent og en rigtig bankrådgiver aldrig bede om at få udleveret personlige oplysninger på denne måde. Så tro ikke på dem, og udlever aldrig oplysningerne.