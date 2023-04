Syd- og Sønderjyllands Politi afventer brug af nyt efterforskningsværktøj

I Sverige og USA, hvor man gør brug af metoden, har politiet haft succes med opklaringer af drabsager og grove personfarlige sager samt at opklare uopklarede drabssager ved hjælp af denne metode.

Syd- og Sønderjyllands politi ønsker endnu ikke at svare på, hvilken indflydelse genetisk slægtsforskning kan have på deres efterforskning, eller om der ligger uopklarede sager i skuffen, som ved hjælp af genetisk slægtsforskning kan opklares.

- På nuværende tidspunkt er det for tidligt for os at udtale os om, hvilken betydning genetisk slægtsforskning vil have, da vi endnu ikke kender den konkrete udmøntning af beslutningen, siger Henrik Thrane, politikommissær i Syd- og Sønderjylland.