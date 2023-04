Syd- og sønderjyske borgmestre i skarp kritik mod regeringen om nye ejendomsvurderinger

Haderslev Kommune har 29 landdistrikter. Mads Skau anerkender, at der er eksempler, hvor boligen minder mere om en almindelig ejerbolig fremfor en landejendom.

- Det kan man jo sige i nogle tilfælde, men i vores område er det tydeligt, at det ikke er parcelhuse, men stuehuse med mange kvadratmeter, siger han.

Frygt for tilflytning og naturen

Mads Skau fortæller, at der bliver lyttet fra regeringens side omkring bekymringerne. Ender regeringen med at holde fast i beslutningen om ejendomsvurderingerne, så er Venstre-borgmesteren nervøs for, hvad det kan have af betydning for tilflytningen og naturen i området.

- Det er jo noget af vores særkende her i Haderslev Kommune. Vi har mange større ejendomme (landejendomme, red.) i landdistrikterne, som er for små til at være et landbrug, men er noget midt i mellem, siger han og fortsætter.

- I forvejen er det svært at skaffe en belåning til sådan en ejendom, fordi der er lidt langt til alting, når man bor på landet.