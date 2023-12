Syd- og sønderjyske sportsfolk spæder godt til stor dansk medaljehøst

Ved samme show uddeles også prisen som Årets Sportsnavn, hvor tre syd- og sønderjyder er med i opløbet. Nemlig dressurrytteren Nanna Merrald fra Randbøl, golfspilleren Nicolai Højgaard fra Billund og sejleren Anne-Marie Rindom fra Horsens.

Flotte resultater

Jonas Kallan Langvad er formand for DGI Sydøstjylland. Han glæder sig over de flotte resultater - ikke kun på sportsudøvernes vegne, for det har også betydning i et bredere perspektiv.

- Det er altid dejligt, når danske sportsudøvere klarer sig godt og høster medaljer. Det kan også mærkes i foreningerne, hvor den gode omtale kan få flere til at melde sig ind. Det sammen med de mange dygtige og flittige frivillige ude i idrætsforeningerne er med til, at 2023 har været et fantastisk år for vores idrætsforeninger, som har fået rekordmange medlemmer i det forgangne år, siger Jonas Kallan Langvad.

Også i mindre kendte sportsgrene har syd- og sønderjyske atleter toppræsteret i 2023. Her kan nævnes styrkeløfter Jane Aaberg fra Horsens Styrkeløft Klub, som tog guld i dødløft ved både EM og VM. Og KIF Trekanten som tog sølv ved verdensmesterskaberne i bowling i Kuwait.

Den kun 19-årige kampsportsudøver Johan Fredmar fra Hejnsvig har også haft et vildt år. I 2023 blev han dobbelt nordisk mester, tre gange dansk mester og fik 12 internationale medaljer samt en bronze-medalje ved EM.