Lærer har fået vished, men begræder kollegers skæbne efter konkurs

Efter 14 lange dage i uvished har Anne Roslev Vibe fra Haderslev nu fået at vide, at hun kan fortsætte sin lærergerning som voksenunderviser for IBC. Men hun er ked af, at VUC Syds konkurs koster 30 gode kolleger jobbet.