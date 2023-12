Sydbank: Ny flyafgift rammer indenrigstrafik hårdest

Og det vil uvægerligt betyde, at indenrigstrafikken bliver mindre, vurderer luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.



- I forhold til det oprindelige udspil er en større del af afgiften flyttet fra indenrigs- til udenrigstrafikken. Men det ændrer ikke ved, at det bliver indenrigstrafikken, der bliver hårdest ramt af afgiften.

- Der findes nemlig masser af alternativer til at rejse indenrigs, og dem vil de rejsende i højere grad overveje at bruge, når afgiften gør det dyrere at flyve, lyder hans vurdering.

Den stemmer også overens med regeringens beregninger, som tager udgangspunkt i en nedgang i antallet af indenrigsrejser med fly på ni procent.