Sydbank overtager Coop Bank

Handlen omfatter 88.000 kunder, oplyser Sydbank i en børsmeddelelse.



Af børsmeddelelsen fremgår det desuden, at parterne har aftalt en handelspris, hvor man har opgjort værdien af egenkapitalen per overtagelsesdagen og så lagt 89 millioner kroner oveni.

Det betyder, at handlen lige nu står til at have en værdi af 345 millioner kroner, lyder det. Den endelige købesum kan først offentliggøres på overtagelsesdagen.

Handlen er betinget af en godkendelse fra Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.