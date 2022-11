Det skriver KKR, der er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i den syddanske region, i en pressemeddelelse.

- Procentvis er vi den region, hvor der er gang i flest projekter med konvertering af gasfyr til fjernvarme. Det er godt for økonomien i den enkelte husstand, men også for klimaet og energikrisen. Derfor er jeg også glad for at forsyningsselskaber og kommuner i regionen arbejder ihærdigt på den her dagsorden.